Sleepwalker: super-herói da Marvel ganha série feita por fãs; assista!

Mais um super-herói da Marvel ganhou sua série live-action. Mas calma, não estamos falando de um novo programa do Disney+, mas, sim, da série feita por um grupo de fãs, chamada Sleepwalker. A produção traz a história de um dos super-heróis menos conhecidos da Marvel, o Sonâmbulo, e teve seu primeiro episódio lançado diretamente no YouTube.

O Sonâmbulo foi um herói criado por Bob Budiansky com o objetivo de fazer uma história sobre como seria o impacto na humanidade da vinda de um alienígena para à Terra, porém, sem que ele tivesse uma “boa aparência”, como a do Superman.

Sonâmbulo tem boas intenções, porém, acaba aterrorizando as pessoas que ele tenta ajudar, graças à sua pele verde e seus olhos esbugalhados e brilhantes.

Confira a descrição oficial do projeto

“Sonâmbulo, um alienígena de uma dimensão chamada Mindscape, entrou na mente do estudante Rick Sheridan. Sem o conhecimento dele, quando Rick dorme, o Sleepwalker pode sair de sua mente e vagar pela Terra. O sonâmbulo pertence a uma raça de seres que patrulham o Mindscape protegendo todas as mentes inocentes de criaturas que buscam entrar e envenenar os pensamentos de todos e quaisquer habitantes.

Um elenco de personagens coloridos traz uma história que se passa no bairro do Brooklyn, em Nova York. No episódio piloto, encontramos 8-Ball, um cientista descontente cujas ambições superaram sua obediência e ele não planeja desistir de seus planos de chegar ao poder”.

Assista ao episódio completo:

Sleepwalker é uma produção independente liderada pelos cineastas Josh Noftz e Joe Bariso, que bancaram do próprio bolso o episódio piloto. Agora, a dupla pensa em lançar um crowdfunding para a realização de novos capítulos.