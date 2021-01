Snoop Dogg compartilha pegadinha de Silvio Santos no Insta · .

Com mais de 55 milhões de seguidores no Instagram, Snoop Dogg não é de deixar seus fãs órfãos: a página do rapper tem quase 50 mil posts. Nesta semana, o artista publicou um vídeo com um trecho de uma pegadinha antiga do Programa Silvio Santos. Os brasileiros entenderam a referência e se divertiram com o “rolê aleatório”.

Snoop Dogg compartilhou uma parte da câmera escondida “Frango que Mexe”, em que clientes de um restaurante se assustam com a ave balançando assim que vão tentar pegar para comer. “Jive Turkey [algo parecido com peru bailarino dentro desse contexto]”, escreveu o cantor na legenda.

Os comentários foram invadidos por seguidores brasileiros. “Tinha que ser do Brasil”, se divertiu Steh Macedo. “Pegadinhas do Silvio Santos estão famosas”, observou Alan Berlan. “Salve, Silvio Santos”, exaltou Paulo Xavier.

O vídeo compartilhado por Snoop Dogg superou a marca de 1 milhão de visualizações em menos de dois dias e ainda recebeu mais de 110 mil curtidas.

O site do SBT e o canal oficial do Programa Silvio Santos aprovaram o post e também fizeram publicações sobre o vídeo postado pelo rapper. Veja abaixo: