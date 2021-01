O São Paulo foi até Curitiba neste domingo (17) para encarar o Athletico-PR. O Tricolor saiu atrás e contou com Tchê Tchê, que empatou a partida e garantiu um ponto para os comandados por Fernando Diniz.

Após o jogo, o meia, que foi eleito o melhor jogador da partida, desabafou. O jogador agradeceu à família por conta do apoio em relação aos últimos episódios que tem vivido na carreira.

“Só eu e minha família sabemos o que temos passado nos últimos tempos. Agradecer a eles. Sobre o jogo, sabíamos que seria muito difícil, a equipe do Athletico é bem armada, ainda mais jogando aqui, onde a bola corre mais. Acabamos tendo um erro coletivo, não só individual, saímos atrás, mas é importante somar pontos nessa reta final. Só dependemos de nós. É descansar agora e pensar no Inter”, diz o volante, eleito melhor em campo”, disse.

Vale lembrar que recentemente o meia se envolveu em uma discussão exaltada com o técnico Fernando Diniz na partida contra o RB Bragantino. O treinador chegou a xingar o volante, que ainda foi expulso.

Com o empate, o São Paulo segue na primeira posição do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos. No entanto, pode ver o Internacional diminuir a diferença para apenas um ponto caso vença o confronto diante do Fortaleza no Beira-Rio.

Na próxima rodada, os comandados por Fernando Diniz enfrentam o Colorado, em um confronto direto. A partida será disputada na quarta-feira (20), às 21h30, no Morumbi.