Vandha Ramos, mãe de Mayra Cardi, demonstrou não estar de acordo com a possibilidade de a filha reatar o casamento com Arthur Aguiar. Ao comentar sobre a relação conturbada do ex-casal, Vandha disse que não é responsável pelas decisões da coach, que já é uma mulher adulta. “Só Jesus na causa”, escreveu em um post no Instagram.

A produtora foi questionada por um internauta sobre a chance de Mayra reatar a relação com Arthur. “Vamos amar o próximo, porque o anterior a gente sabe que não deu certo”, respondeu ela com a frase retirada da internet.

A mãe da empresária também explicou que não responde pelas escolhas da filha, referindo-se à possibilidade de ela voltar com o ex-marido. “Nós, mães, queremos sempre o melhor para os nossos filhos, mas depois que eles crescem fazem o que dá vontade. Olha, só Jesus na causa”, escreveu.

Quando questionada sobre a mudança de comportamento de Arthur Aguiar, que se diz arrependido das traições, Vandha respondeu apenas com um emoji ironizando as últimas declarações do ator.

Na semana passada, Arthur gravou alguns vídeos para falar sobre a ex-mulher. Ele definiu Mayra como uma “mulher maravilhosa” e afirmou que quer reatar com a empresária.

