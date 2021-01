“Só será bem-sucedida com títulos”

Um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, o ex-jogador Rivaldo destacou que o Verdão está em uma posição invejada por todos os outros clubes nesta temporada. No momento, o Alviverde está vivo em todas as competições que disputa, já que está nas finais da Copa do Brasil e Libertadores e brigando pelo título do Brasileirão. E segundo o craque, a equipe tem potencial para levantar mais de um troféu.

“O Palmeiras está em uma posição invejada por todos os clubes nesse momento, pois pode vencer o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e até o Mundial de Clubes nesta temporada. Acredito que tem elenco suficiente para se apresentar forte em todos esses jogos e acabar comemorando títulos no final da campanha”, afirmou em entrevista à Betfair.net.

Em contrapartida, o pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira alertou que não será fácil para o Palmeiras administrar todos esses jogos decisivos que estão por vir e, para a temporada se encerrar com sucesso, os títulos são essenciais.

“Abel Ferreira e seu elenco estão desenvolvendo um grande trabalho, porém o time precisa continuar se doando ao máximo até o final, pois essa temporada só será bem-sucedida caso o clube leve os títulos. Não será fácil administrar todos esses jogos decisivos que estão chegando. O time está jogando bem e com muita alegria, então tem que continuar desse jeito, pois só assim poderá comemorar suas conquistas no final da temporada”, comentou.

Rivaldo também aproveitou para elogiar o adversário do Alviverde na final da Libertadores, o Santos. O Bola de Ouro de 1999 destacou o grande trabalho do técnico Cuca à frente do Peixe.

“Ele pegou um time que vinha sendo inferiorizado pela imprensa por ter um elenco enfraquecido, no entanto, não arranjou desculpas e se pôs a trabalhar, conquistando essa presença na final da Libertadores, além de uma campanha sólida no Brasileirão. Ele está de parabéns pelo que vem fazendo não só nesta temporada, mas ao longo de sua carreira no futebol brasileiro”, finalizou.