Sob forte sol, São Paulo faz mais um treinamento de olho no Atlético-GO

O São Paulo realizou treinamento nesta quarta-feira, sob forte sol, no CT da Barra Funda, seguindo a preparação para o improtante confronto com o Atlético-GO, domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Vindo de cinco jogos sem vencer, o Tricolor contará com o retorno de Hernanes e Gabriel Sara. O primeiro foi ausência nos últimos jogos por ter contraído a covid-19, mas já cumpriu isolamento social e voltou ao dia a dia no CT na última terça-feira. Já o segundo desfalcou o São Paulo pouco antes da partida contra o Coritiba, no último sábado, alegando indisposição.

A vitória contra o Atlético-GO é elementar para o São Paulo seguir sonhando com o título brasileiro. Em caso de uma nova derrota, o time pode ficar sete pontos atrás do líder Internacional, caso o Colorado vença, restando cinco jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, além de haver a possibilidade de perder até mesmo a segunda colocação da tabela.

Como vem marcando gols regularmente, apesar da má fase, o São Paulo terá a missão de manter sua defesa intacta para sair de campo com o tão sonhado resultado positivo. A última vez que Tiago Volpi não foi vazado no Brasileirão já há mais de um mês, foi no dia 16 de dezembro, contra o Atlético-MG, vitória tricolor por 3 a 0 no Morumbi.