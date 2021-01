Sobremesas feitas com bebida alcoólica: conheça!

A criatividade anda colada em quem pratica culinária, não é mesmo? Quem um dia poderia imaginar que a junção de bebidas alcoólicas em doces e sobremesas poderia proporcionar sabores incríveis? São essas inovações que fazem a culinária ser tão surpreendente!

Hoje, em nosso blog, separamos algumas receitas de sobremesas com um toque mais que especial: bebidas baratas e alcoólicas.

Que tal algo diferente?

A bebida alcoólica faz parte das confraternizações de milhares de brasileiros, e tudo bem, desde que seja consumida em consideração. Então, vamos comemorar de um jeito diferente!

Para quem acha que comemoração só funciona se for com um copo na mão, com certeza, é porque não conhece os doces alcoólicos maravilhosos. Saia do comum e surpreenda seus convidados.

Brigadeiro de cachaça

Para essa receita não tem muito segredo, é super fácil e rápido de fazer. Aproveitando uma promoção de leite condensado, adicione creme de leite, manteiga, açúcar cristal, raspas de limão e suco de limão e apenas 50 ml de cachaça.

Raspadinha de vodca

Uma bebida barata e bem refrescante é a raspadinha, que também é considerada como uma sobremesa prática de ser realizada. A raspadinha só precisa de um copo de liquidificador cheio de cubos de gelo, (pequenos de preferência), um saquinho de suco em pó do sabor de sua preferência, açúcar à gosto e vodca. Se preferir pode incluir alguma das marcas de leite condensado.

Brigadeiro de cerveja

Sabemos que todo mundo ama um delicioso pacote de bombom, e também uma boa cerveja. Já pensou em unir os dois? Você só precisa decidir sobre qual cerveja usar, já que a tonalidade vai interferir também na tonalidade da receita no final.

Com ótimos preços do leite condensado e faça sempre para agradar seus amigos e familiares com a junção de margarina e cerveja. Muito semelhante ao brigadeiro convencional, o ponto continua o mesmo, até desgrudar da panela.

Gelatina de vodca

A vodca é quase que unânime em todas as receitas, bom mesmo é você ir em uma loja de bebidas e comprar mais de uma garrafa desta bebida alcoólica para fazer drinks e diferentes receitas.

Use um pacote de gelatina do sabor que preferir e adicione vodka e pronto. Lembre-se, a tigela deve ser coberta com plástico-filme e levada à geladeira por um ou dois dias.