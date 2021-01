Sobrinho de Hebe Camargo, Cláudio Pessutti morre vítima de Covid-19 · .

Cláudio Pessutti, sobrinho da apresentadora Hebe Camargo (1929-2012), morreu neste domingo (31) em decorrência de complicações da Covid-19. Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 30 de novembro.

A informação foi confirmada pela instituição de saúde ao .. O empresário foi entubado no pior momento do tratamento, mas chegou a apresentar uma breve melhora. Ele, no entanto, não resistiu às sequelas e a uma septicemia.

Pessuti deixa a mulher, Helena Caio, além do único herdeiro do casal, Cláudio Pessuti Filho. A família mora na mansão de Hebe no Morumbi, na zona oeste de São Paulo, para cuidar do acervo deixado pela comunicadora após a sua morte em 2012.

Em novembro, Claudio compareceu a uma exposição de figurinos e troféus conquistados pela tia ao longo de sua carreira em uma casa de eventos em São Paulo. O evento foi promovido pelo Instituto Hebe Carmago.

Ele foi interpretado por Danton Mello na cinebiografia Hebe: A Estrela do Brasil (2019), que foi transformada em uma minissérie pela Globo. “O Cláudio era apaixonado pela Hebe. Um cara que ficou ao lado dela, ajudando sempre. Não à toa se transformou no empresário e braço direito dela. Eles tinham uma relação de mãe e filho”, disse o ator, na época do lançamento.