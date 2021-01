Sofreu acidente? VEJA como solicitar auxílio por meio do INSS

O beneficiário inscrito no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que sofrer acidente com sequela permanente poderá solicitar o benefício do auxílio-doença. Para isso, a incapacidade do segurado será avaliada pela perícia médica da própria autarquia.

O benefício, por se tratar de uma indenização, não obriga que o trabalhador pare de trabalhar enquanto recebe o benefício.

A solicitação será realizada à distância. Sendo assim, não será necessário que o trabalhador se dirija a uma agência do INSS, a menos que seja exigido para comprovação ou avaliação pericial.

Veja como solicitar

O trabalhador que solicitar este tipo de serviço deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter qualidade de segurado, à época do acidente;

Não há necessidade de cumprimento de período de carência;

Quem tem direito ao benefício Empregado Urbano/Rural (empresa) Empregado Doméstico (para acidentes ocorridos a partir de 01/06/2015) Trabalhador Avulso (empresa) Segurado Especial (trabalhador rural)

Quem não tem direito ao benefício Contribuinte Individual Contribuinte Facultativo



Passo a passo para solicitar o benefício no portal

Acesse o site Meu INSS;

Em seguida faça o login no sistema e clique na opção Agendamentos/Requerimentos, clique em “requerimento” e avance;

Após isso vá em “pesquisar” a palavra “acidente” e opte pelo serviço desejado;

Para acompanhar acesse o Meu INSS, na opção Agendamentos/Requerimento: Perícia Médica;

Após o envio e a escolha da unidade do INSS, o segurado deve comparecer à unidade para realizar o procedimento. Em casos específicos é possível solicitar a perícia médica domiciliar, ou até mesmo hospitalar.

Canais de atendimento

Documentação necessária