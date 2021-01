Sogra ‘víbora’ decide separar Shirlei e Felipe; descubra por quê · .

Vitória (Betty Gofman) não medirá esforços para separar Felipe (Marcos Pitombo) e Shirlei (Sabrina Petraglia) em Haja Coração. Após maltratar a mocinha humilde, a sogra “víbora” pedirá a ajuda de Jéssica (Karen Junqueira) para acabar com o romance do filho na novela das sete da Globo. A ricaça pretende esconder um segredo do passado: ela se casou com Guido (Werner Schünemann), o patriarca desaparecido da família Di Marino.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 1º, a madame chamará a ex-nora para uma nova conversa. “Você não vai acreditar! O Felipe trouxe aquela garota aqui pra eu conhecer”, afirmará a mãe de Cris (Isadora Cruz). “Tá vendo o que eu tô passando? É muito humilhante ser trocada por uma deficiente física. A minha autoestima tá no pé”, disparará a malvada.

A dondoca dirá que o namoro do rapaz precisa acabar antes que seu marido descubra, e Jéssica cogitará que seria melhor se o padrasto do ex-noivo soubesse da situação. “Não, o Mário [Werner Schünemann] não pode ficar sabendo que o Felipe se envolveu com essa Shirlei de maneira nenhuma”, decretará Vitória.

“Por que não? De repente ele pode ajudar, o Felipe sempre escutou muito o padrasto”, sugerirá a loira. “Você tá surda? Se eu estou dizendo que eu não quero que o Mário fique sabendo dessa história, é porque eu não quero que o Mário fique sabendo dessa história”, retrucará a ricaça.

As duas serão interrompidas pela chegada de Cris na sala. A jovem chegará exibindo uma foto da mãe ao lado do pai. “Eu vou botar aqui, o que você acha?”, dirá ela, colocando o porta-retrato em uma mesinha do cômodo. A personagem de Karen Junqueira pegará o objeto nas mãos, e a câmera focará na imagem.

Betty Gofman e Werner Schünemann em foto

Podre familiar

Vitória não gostará nada da sugestão da filha e mandará ela guardar o porta-retrato. “Qual o problema? Não tem nenhuma foto sua com o Mário aqui pela casa”, questionará Jéssica. “Faz o que eu tô te falando, vai pro teu quarto e guarda isso”, repetirá a megera.

Cris obedecerá a ordem e voltará para o quarto. A patricinha, então, perguntará o motivo de a ex-sogra não querer exibir o registro. “Eu tenho os meus motivos e tô muito preocupada. Essa Shirlei tem que sumir da nossa vida pra sempre”, disparará a mãe de Felipe.

Nos próximos capítulos da trama, virá à tona que Mário é Guido. O marido de Francesca (Marisa Orth) tinha problemas com agiotas, estava muito endividado e sem dinheiro para nada. Então, Vitória o ajudou a pagar tudo o que devia, mas impôs a condição de que ele abandonasse a família no Brasil.

O que a personagem de Betty Gofman não imagina é que Shirlei não se lembra da fisionomia do pai. A mãe de Tancinha (Mariana Ximenes) queimou todas as fotos do marido desaparecido.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.