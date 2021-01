Solskjaer diz que United está pronto para enfrentar o Liverpool

O técnico Ole Gunnar Solskjaer mostrou confiança com o atual momento do Manchester United após a vitória contra o Burnley por 1 a 0, nesta terça-feira. Em entrevista pós-jogo, disse que sua equipe está preparada para enfrentar o Liverpool, em clássico que vale a liderança, neste próximo domingo.

— Manchester United (@ManUtd) January 12, 2021