Solskjaer ostenta aproveitamento que nem Ferguson e Mourinho tiveram contra Guardiola

O clássico de Manchester decide, pelo segundo ano consecutivo, uma vaga na final da Copa da Liga Inglesa. United e City jogam nesta quarta-feira, às 16h50 (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva do FOX Sports. Quem passar em Old Trafford encara o Tottenham na final.

Além de toda a rivalidade entre os clubes, a partida vale bastante para os treinadores. No City, Pep Guardiola busca um inédito tetracampeonato, coisa que nunca atingiu na carreira. Mas, para isso, terá que superar Ole Gunnar Solskjaer, um técnico nem de longe tão badalado, mas que sabe enfrentar o rival.

O ex-atacante enfrentou Guardiola seis vezes desde que assumiu o United. São três vitórias, um empate e duas derrotas, um aproveitamento de 55,5% dos pontos disputados, suficiente para deixá-lo acima de qualquer outro técnico dos Diabos Vermelhos contra o espanhol.

Solskjaer cumprimenta Guardiola em partida pela Premier League Getty Images

Alex Ferguson, por exemplo, só fez duas partidas contra Guardiola. E que partidas! O United do lendário treinador escocês não foi páreo para o Barcelona de Pep e perdeu ambas as finais da Uefa Champions League, em 2009 e 2011. Fergie se aposentou em 2013, portanto não teve tempo de duelar com o adversário na Premier League.

Outro que não venceu Guardiola pelo United foi David Moyes, que caiu para o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions em 2013-14: empate por 1 a 1 na Inglaterra e derrota por 3 a 1 na Alemanha.

Na sequência apareceu José Mourinho, eterno rival de Guardiola nos tempos de Barcelona x Real Madrid. Foram seis embates entre eles nos tempos de Manchester, com duas vitórias do português, um empate e três triunfos do espanhol. Aproveitamento, portanto, de 38,8% de Mou.

José Mourinho e Pep Guardiola se enfrentam pela Premier League em 2017 Getty Images

Com esses números, Solskjaer tenta manter a boa fase contra o rival local. A última derrota do United para o City completa exatamente um ano na próxima quinta-feira (7), um 3 a 1 em Old Trafford justamente pela semifinal da Copa da Liga, que abriu caminho para o tricampeonato da equipe de Guardiola. Desde então, os Diabos Vermelhos venceram duas vezes e empataram outra.

Passar pelo City também representaria a primeira final de Solskjaer com o United. O máximo que conseguiu foi ser semifinalista da Europa League, na temporada passada, quando caiu para o Sevilla. Chegou a hora de disputar o título, que tantas vezes ganhou como jogador?