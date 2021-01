Solskjaer questiona arbitragem após derrota do United para o Sheffield

O técnico Ole Gunnar Solskjaer reprovou a arbitragem na derrota do Manchester United por 2 a 1 para o Sheffield United em Old Trafford. Para o norueguês, o primeiro gol dos visitantes foi irregular e o gol de Martial não deveria ter sido invalidado.

“No primeiro gol deles há falta. Billy Sharp vai contra o De Gea, isso é falta. O lance do Martial não foi falta. É uma temporada de muita inconsistência, imprevisível, mas foram duas falhas do árbitro”, disse Solskjaer em entrevista pós-jogo.

O técnico também reconheceu que não foi uma partida inspirada da sua equipe. “Faltou aquela mágica, aquele algo a mais. Eles defenderam bem, foi difícil e nós não tivemos ideias ou soluções”.

O próximo jogo do Manchester United será contra o Arsenal, sábado, no Emirates Stadium. O jogo é válido pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.