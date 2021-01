Soltos em Floripa: 2ª temporada ganha elenco e data de estreia; veja!

A 2ª temporada de Soltos em Floripa, o reality show do Amazon Prime Video, começou a tomar forma. A plataforma de streaming divulgou em seu Twitter o elenco masculino e feminino que participará dos novos episódios.

A nova temporada contará com sete participantes — 4 mulheres e 3 homens — que estarão prontos para curtirem as festas, se envolvem em romances, dramas e até brigas na capital catarinense.

O elenco contará com Beatriz Garcia, Luan Cavati, Murilo Dias, Nathalia Gomes, Ramon Bernardes, Taynara Nunes — todos participantes da 1ª temporada —, além da nova integrante Anna Retonde.

Confira as imagens divulgadas pela plataforma de streaming:

Os novos episódios de Soltos em Floripa chegarão semanalmente, às sextas-feiras, trazendo o cotidiano do elenco. A temporada contará com seis episódios.

Além disso, assim como no ano anterior, o reality também terá a participação de seis famosos que comentarão os acontecimentos dos capítulos no programa especial Soltos em Floripa: A Resenha.

A produção do reality show é da Floresta Produções, que já fez diversos programas, como De Férias com o Ex, além de Top Chef Brazil, Lady Night e Shark Tank Brasil, entre outros, demonstrando estar à frente de grandes projetos de entretenimento no país.

A 2ª temporada de Soltos em Floripa está programada para estrear no dia 12 de fevereiro diretamente no Amazon Prime Video.