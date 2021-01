O clássico entre Inter de Milão e Milan, que ocorreu na terça-feira (26) pelas quartas de final da Copa da Itália, ficou marcado pela discussão entre Lukaku e Ibrahimovic.

O atacante sueco foi acusado de racismo e intolerância religiosa por falar para o rival ir fazer “sua m…. de vudu”.

Após o assunto ganhar grande repercussão, Ibra se manifestou nas redes sociais, negando que tenha sido racista.

“No mundo do Zlatan não há lugar para o racismo. Somos todos da mesma raça, somos todos iguais! Somos todos jogadores, uns melhores do que outros”, publicou o atacante.

Além da discussão, os atacantes foram protagonistas dentro de campo. Ibrahimovic abriu o placar para o Milan, mas a Inter virou com gols de Lukaku e Eriksen. Com a classificação, a Inter avançou às semifinais da competição e irá enfrentar o vencedor de Spal e Juventus.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021