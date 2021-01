Soneto: Conheça a definição e exemplos

Antes de William Shakespeare, a palavra soneto podia ser aplicada a qualquer poema lírico curto.

Na Itália renascentista e logo após na Inglaterra elisabetana, o soneto tornou-se uma forma poética fixa, consistindo em 14 versos.

Diferentes tipos de sonetos evoluíram nas diferentes línguas dos poetas que os escreveram, com variações no esquema de rima e padrão métrico.

Mas todos os sonetos têm uma estrutura temática de duas partes, contendo um problema e solução, pergunta e resposta, ou proposição e reinterpretação em suas 14 linhas e uma volta entre as duas partes.

Sonetos possuem tais características:

Quatorze versos: todos os sonetos têm 14 versos, que podem ser divididos em quatro seções chamadas quadras.

Um esquema de rima estrito: O esquema de rima de um soneto de Shakespeare, por exemplo, é ABAB / CDCD / EFEF / GG (observe as quatro seções distintas no esquema de rima).

Escrito em pentâmetro iâmbico: Os sonetos são escritos em pentâmetro iâmbico, uma métrica poética com 10 batidas por linha composta de sílabas átonas e tônicas alternadas.

Um soneto pode se dividir em quatro seções chamadas quadras. As três primeiras quadras contêm quatro versos cada e usam um esquema de rimas alternadas. A quadra final consiste em apenas duas linhas, que rimam. Cada quadra deve progredir o poema da seguinte forma:

Primeira quadra: deve estabelecer o assunto do soneto.

Número de linhas: quatro; esquema de rima: ABAB Segunda quadra: deve desenvolver o tema do soneto.

Número de linhas: quatro; esquema de rima: CDCD Terceira quadra: deve completar o tema do soneto.

Número de linhas: quatro; esquema de rima: EFEF Quarta quadra: deve servir de conclusão para o soneto.

Número de linhas: duas; esquema de rima: GG

Soneto de Shakespeare

Os sonetos mais conhecidos e importantes da língua inglesa foram escritos por Shakespeare. Eles abordam o amor, ciúme, beleza, infidelidade, a passagem do tempo e a morte. Os primeiros 126, a saber, se dirigem a um jovem, enquanto os últimos 28 se direcionam a uma mulher.

Os sonetos possuem três quadras (estrofes de quatro versos), assim como um dístico (duas linhas) na métrica de pentâmetro iâmbico (como suas peças).

No terceiro dístico, geralmente mudam, e o poeta chega a algum tipo de epifania ou então ensina ao leitor uma lição de algum tipo. A saber, dos 154 sonetos que Shakespeare escreveu, alguns se destacam.

Dia de verão

O Soneto 18 é provavelmente o mais conhecido de todos os escritor por Shakespeare:

“Devo te comparar a um dia de verão?

Tu és mais adorável e mais temperado:

Ventos fortes sacodem os queridos botões de maio,

E o arrendamento do verão tem uma data muito curta:

Em algum momento quente demais o olho do céu brilha,

E muitas vezes é sua tez dourada escurecida;

E toda feira desde o justo declina algum dia,

Por acaso, ou mudança de curso da natureza, untrimm’d;

Mas teu verão eterno não deve desaparecer

Nem perder a posse daquela bela que tu deves;

Nem a morte se gabará de ti vagueia em sua sombra,

Quando em linhas eternas com o tempo você crescer;

enquanto os homens podem respirar ou os olhos podem ver,

tanto tempo vive isso, e isso dá vida a você. ”

Tal soneto exemplifica melhor o modelo de três quadras e um par, assim como o pentâmetro iâmbico. Enquanto muitas pessoas presumiram que Shakespeare estava se dirigindo a uma mulher, ele está, na verdade, se dirigindo ao Belo Jovem.

Ele compara o jovem à beleza de um dia de verão, e assim como o dia e as estações mudam, o mesmo ocorre com os humanos.

