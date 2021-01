Sonic the Hedghog tem gameplay de primeiro protótipo divulgada

No processo de desenvolvimento dos games é comum os programadores mudarem algumas coisas entre as versões protótipo e as edições finais. Esse é o caso de Sonic the Hedgehog para Mega Drive, que teve um gameplay completo divulgado na rede.

O vídeo em questão surge na rede 30 anos após a franquia chegar ao console 16 bits da Sega. A primeira mudança perceptível é a ausência do efeito sonoro da empresa, além da mudança no nome de algumas fases (Spring Yard Zone, por exemplo, é conhecida como Sparkling Zone) e a presença de chefe apenas em Green Hill Zone.

Confira o gameplay no vídeo de pouco mais de uma hora a seguir:

Reparou outras diferenças entre esta versão e a final? Compartilhe sua opinião no espaço mais abaixo destinado aos comentários.