Sony cria estúdio em San Diego para ‘expandir franquias conhecidas’

Um novo estúdio misterioso da PlayStation com sede em San Diego está trabalhando para “expandir as franquias existentes”, de acordo com o perfil do LinkedIn de um veterano da Sony.

Michael Mumbauer trabalhou 13 anos na PlayStation como chefe de estúdio e diretor de artes visuais, ficando por lá até novembro de 2020. De acordo com o perfil do veterano, ele vem construindo uma nova equipe para trabalhar em um game de ação e aventura AAA, que parece estar diretamente ligada à franquia Uncharted, embora isso seja apenas especulação no momento.

(Fonte: Naughty Dog / Reprodução)

No perfil do Linkedin, o veterano detalhou seu novo trabalho com a equipe de San Diego: “Com sede em San Diego e utilizando tecnologia de engine própria, esta equipe foi montada para expandir franquias existentes e criar todas as novas histórias para a próxima geração de jogadores”.

Os rumores sobre as “franquias existentes” dizem que a PlayStation está trabalhando em uma parceria com a Naughty Dog para criar algum game da série Uncharted. O perfil de Mumbauer também diz o seguinte: “Sua mais recente conquista foi ter construído uma equipe de desenvolvimento AAA de ação/aventura totalmente nova para a Playstation”.

A Sony não mencionou oficialmente a existência do estúdio e, com base nas informações que estão disponíveis, parece plausível que o estúdio “secreto” em San Diego esteja expandindo a franquia Uncharted — outros rumores recentes também mencionam um possível remake do primeiro título. Todavia, como acontece com todos os rumores, por favor, considere as informações acima como mera especulação.

Você gostaria de ver uma prequel, um spin-off ou um remake de Uncharted? Qual IP da Sony você gostaria de ver no PS5? Comente conosco na sessão de comentários abaixo!