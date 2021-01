Sormani reclama de postagem de Marinho e sai em defesa da imprensa: ‘Injusto’

O comentarista Fábio Sormani reclamou da postagem na qual o atacante Marinho pedia para seus seguidores “não acreditar na imprensa que quer tumultuar o ambiente” do Santos. Para o comentarista, o atacante foi “injusto” já que “a imprensa não tumultuou”.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados

– A imprensa não tumultuou. A gente retrata o que está se passando. Quem desconfiava do Santos era o próprio torcedor. É injusto o Marinho vir a público e criar tumulto com a imprensa. A gente não está criando tumulto. Ele que fez a live. Ele falou. Ninguém pediu pra ele cobrar salário. Foi ele que fez isso – comentou Sormani.

A postagem de Marinho veio depois de fazer uma live para comemorar a classificação do Santos em cima do Boca Juniors para a final da Libertadores. Nela, o atacante brincava de cobrar os salários atrasados do elenco enquanto comemorava com seus companheiros de equipe.

– Então, acho injusto da parte dele, que é um jogador importante, reconhecido pela mídia, que inclusive pede ele na seleção, chegar publicamente e dizer isso. Ele está colocando nossa cabeça na bandeja – concluiu o comentarista.

Veja abaixo o Story de Marinho: