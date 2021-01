Sornoza anuncia ida ao México e deixa o Corinthians por empréstimo

O Corinthians ainda não havia recebido nada concreto em relação ao interesse do Tijuana em contratar Junior Sornoza, mas parece que na noite desta terça-feira as arestas foram acertadas e o jogador fechou acordo com os mexicanos para atuar por lá por empréstimo pelo período de um ano, com valor fixado.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA

> Brasileirão-2020: Veja o prejuízo de cada clube com os portões fechados

Por meio dos stories de seu Instagram, Sornoza divulgou que estava indo para o México, onde vai se juntar ao Tijuana. As negociações já estavam adiantadas desde a última segunda-feira, mas ainda faltava entrar em acordo com o Timão. O jogador iria se juntar ao elenco, mas a proposta apareceu antes que diretoria e comissão técnica se juntassem para definir seu futuro.

A princípio, a diretoria corintiana gostaria de vender o equatoriano, porém o valor dos direitos econômicos é considerado alto para o mercado atual. Para se ter uma ideia, quando foi para a LDU-EQU, onde estava emprestado até o fim de dezembro de 2020, o valor fixado de compra foi de 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões na cotação atual). Ainda não se sabe se será igual para o Tijuana.

Aos 26 anos (completará 27 no fim deste mês), Sornoza fez 31 jogos oficiais pela LDU, marcou quatro gols e deu oito assistências em 2020. Mas o clube de Quito não teve dinheiro para garantir a permanência do jogador. O meia tem contrato com o Timão até o fim de 2022. Em sua primeira passagem pelo Alvinegro, em 2019, ele disputou 46 jogos oficiais, marcou um gol e deu 11 assistências, além de conquistar o Campeonato Paulista.