Sornoza volta ao Corinthians? Entenda a situação do equatoriano

Entre os jogadores do Corinthians emprestados a outros clubes em 2020, talvez o principal deles tenha sido Sornoza, que passou a temporada defendendo a LDU-EQU. Agora, com o contrato de empréstimo encerrado, o meia retorna ao clube do Parque São Jorge, mas ainda não tem seu futuro definido. Entenda a situação do equatoriano e as possibilidades de revê-lo no Alvinegro em 2021.

Ao longo do último ano, Júnior Sornoza teve boas atuações pelo time de Quito, e chegou até a final do campeonato nacional, sendo vice-campeão na última terça-feira, quando perdeu o título para o Barcelona-EQU, nos pênaltis. Aos 26 anos (completará 27 no fim deste mês), o meio-campista fez 31 jogos oficiais pela LDU, marcou quatro gols e deu oito assistências em 2020.

Bons números e um ótimo cartão de visitas para quem vem de empréstimo e retorna ao elenco. No entanto, embora a amostra seja interessante, ainda não há uma definição sobre sua volta imediata aos trabalhos no Timão, já que ele só poderia atuar no Campeonato Paulista, no fim de fevereiro, o que não exige pressa na resolução da situação do atleta nesse retorno ao CT Joaquim Grava.

Vale destacar que a possibilidade de prorrogar o empréstimo com a LDU até o fim de fevereiro não faz sentido, já que a temporada equatoriana já foi encerrada. Segundo apurou o LANCE!, não se descarta que uma boa proposta de compra possa fazer com que o Corinthians negocie o jogador de imediato, mas isso ainda não foi debatido nem decidido pelo departamento de futebol.

A ideia é que com a nova diretoria (ainda não oficializada), que assume no dia 4 de janeiro, juntamente com o presidente Duílio Monteiro Alves, seja avaliada a situação de Sornoza com a participação da comissão técnica, que fará o planejamento para a temporada de 2021, uma vez que o equatoriano só poderia “reforçar” o elenco para os torneios iniciados neste ano.

Novas inscrições só serão permitidas para o Paulistão, quando também deve ser aberta a janela de transferências internacionais. Portanto, fica a expectativa se Sornoza aparecerá no CT Joaquim Grava na próxima segunda-feira, na reapresentação do elenco. O mais provável é que isso não aconteça neste momento, mas a tendência é que ele seja reintegrado para treinar com o elenco em breve, caso nenhuma negociação ocorra nesse meio tempo.

O equatoriano tem contrato com o Corinthians até o fim de 2022 e teve seus direitos econômicos fixados em 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões na cotação atual), caso a LDU quisesse comprá-lo em definitivo. Em sua primeira passagem pelo Timão, em 2019, o meia disputou 46 jogos oficiais, marcou um gol e deu 11 assistências, além de conquistar o Campeonato Paulista pelo clube.