Sorteio da Copa do Rei define duelo entre Sevilla e Valencia nas oitavas

Nesta sexta-feira foi realizado o sorteio dos jogos das oitavas de final da Copa do Rei. Com o Real e Atlético de Madrid já eliminados, as opções de adversários para o Barcelona ficaram, em teoria, mais tranquilos. O time de Messi e cia enfrenta o Rayo Vallecano. O destaque ficou para o duelo entre Sevilla e Valencia, o mais equilibrado da chave.

Além desta partida, o jogo entre Real Betis e Real Sociedad também promete ser bom. O time do brasileiro Willian José chegou a liderar o Campeonato Espanhol por algumas rodadas, e vem fazendo boas temporadas. Embora não esteja na sua melhor fase, o Betis é o oitavo colocado, e deve endurecer a partida. Algoz do Real Madrid, o Alcoyano enfrenta o Athletic Bilbao.

Ander Gillena / AFP

Confira os jogos das oitavas de final da Copa do Rei

Alcoyano x Athletic Bilbao

Navalcarnero e Granada

Girona x Villarreal

Rayo Vallecano x Barcelona

Almería x Osasuna

Real Valladolid x Levante

Sevilla x Valencia

Real Betis x Real Sociedad