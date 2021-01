Sorteio do Mundial de Clubes define que vencedor da Libertadores enfrentará Tigres ou Ulsan

Em sorteio realizado nesta terça-feira na sede da FIFA, foi definido que o campeão da Libertadores, que pode ser Palmeiras ou Santos, irá enfrentar o vencedor da partida entre Tigres, do México, e Ulsan, da Coréia do Sul. O torneio começa no dia 4 de fevereiro, e a partida da equipe brasileira será no dia 7 de fevereiro.

Após a desistência do Auckland City em função da pandemia de Covid-19, a FIFA decidiu que o Mundial de Clubes terá o seu início nas quartas de final. Enquanto o vencedor de Tigres x Ulsan enfrentará o campeão da Libertadores, o vencedor de Al Duhail x Al Ahly terá como adversário o Bayern de Munique, campeão da Champions League.

A equipe campeã da Libertadores estreia no dia 7 de fevereiro no estádio Education City. O Bayern, por sua vez, tem a sua estreia marcada para o dia 8 de fevereiro, no Ahmad Bin Ali Stadium. Santos e Palmeiras decidirão a Glória Eterna no próximo dia 30, às 17h (de Brasília).