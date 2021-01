SP detalha plano de vacinação contra a covid-19; início em 25/01

O governo do Estado de São Paulo detalhou, nesta quarta-feira (6), o Plano Estadual de Imunização contra a covid-19, confirmando o cronograma apresentado anteriormente, que prevê o início da aplicação da CoronaVac no dia 25 de janeiro, em todas as regiões do território paulista.

Na primeira fase, 9 milhões de pessoas devem receber o imunizante da Sinovac até 28 de março, aplicado em duas doses. Trabalhadores da área de saúde, quilombolas e indígenas serão os primeiros vacinados, seguidos pelos idosos (as datas de aplicação variam conforme a faixa etária).

A vacinação em São Paulo ocorrerá das 7h às 22h, de segundas às sextas, e entre as 7h e as 17h aos finais de semana e feriados, conforme a administração estadual, que anunciou também a ampliação do número de postos de atendimento para 10 mil. O aumento da rede de vacinação será possível com a utilização de escolas, estações de trem e ônibus, quartéis da PM, farmácias e o sistema drive-thru.

O governador de SP João Dória anunciou o plano de vacinação durante reunião virtual.Fonte: Flickr/Governo SP

Estarão envolvidos na operação um total de 79 mil profissionais, aproximadamente, sendo 54 mil trabalhadores do setor de saúde e 25 mil policiais que farão a escolta do imunizante, ajudarão a garantir a segurança e a evitar aglomerações nos locais de vacinação.

Eficácia da CoronaVac

Os resultados do teste clínico de fase 3 da vacina chinesa devem ser divulgados pelo Instituto Butantan nesta quinta-feira (7), quando a entidade também pretende fazer a solicitação de uso emergencial da CoronaVac à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Até o momento, o governo paulista já tem mais de 10 milhões de doses do produto estocadas, das 18 milhões necessárias para concluir a fase inicial de imunização. Neste total, estão incluídas a vacina pronta para aplicação e os insumos necessários para o envasamento no Butantan.