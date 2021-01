SP prorroga quarentena até fevereiro para conter Coronavírus

O governo prorroga quarentena até 7 de fevereiro. Porque há necessidade de controlar a disseminação da Covid-19 e garantir o funcionamento adequado dos serviços de saúde.

Segundo decreto publicado no Diário Oficial, o governador João Dória suspendeu atividades não essenciais. Bem como na área pública estadual.

Neste artigo, entenda o motivo de estender a quarentena. Também conheça o que pode ou não funcionar durante este período.

Entenda o motivo de São Paulo prorrogar quarentena

Devido ao aumento de casos, São Paulo prorroga quarentena para controlar a disseminação em todo o estado. Dessa forma, o novo decreto vale até 7 de fevereiro.

Todas as regiões entraram na fase vermelha, ou seja, a mais crítica da pandemia. Então, apenas serviços essenciais podem funcionar normalmente. Os demais devem ter o atendimento reduzido.

O que pode funcionar

Já que SP prorroga quarentena é preciso saber o que funciona ou não. Dessa forma temos não pode funcionar:

Shoppings;

Lojas;

Escritórios;

Bares;

Restaurantes;

Academias;

Salões de beleza;

Estabelecimentos de eventos culturais.

Enquanto isso, está permitido o funcionamento de alguns estabelecimentos. Por exemplo:

Farmácias ;

Mercados;

Padarias;

Postos de combustível;

Lavanderias;

Hotéis e serviços de hospedagem.

Vale reforçar que mesmo com os impedimentos, restaurantes podem funcionar com delivery. Ou seja, realizarem entregas ao invés do serviço presencial.

SP prorroga quarentena: saiba quais são os cuidados

O principal motivo para SP prorroga quarentena é o aumento dos casos. Aliás, 2020 encerrou-se com 195 mil mortes. Dessa forma, os governantes buscam soluções para reduzir os números.

Com as festas de fim de ano, acredita-se que mais casos aconteceram. Portanto, é preciso reforçar os cuidados básicos que todos devem ter. Por exemplo, utilizar máscara e não sair de casa sem necessidade.

Também mantenha as mãos higienizadas e use álcool gel. Não esqueça de limpar suas compras antes de consumir.

Dessa forma, se todos fizerem sua parte as chances na redução dos casos são maiores. Por fim, respeite o período de quarenta.

Nova cepa chega ao Brasil

Nesta semana foram encontrados os primeiros casos da nova cepa no Brasil. Ou seja, os pesquisadores estão assustados com esse fato. Afinal, ela é 70% mais contagiosa que a versão anterior.

Ainda não se sabe sobre o índice de mortes. Mas, medidas preventivas estão sendo tomadas. Sendo assim, o Brasil fecha os aeroportos para viajantes do Reino Unido.

Outra medida é o pedido de exames para viajantes. Assim, todos devem apresentar o resultado negativo ao chegar ou ir para alguma viagem.