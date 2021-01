Sport faz homenagem pelo falecimento do pai de Durval, vítima da covid-19

Nesta quinta-feira, o Sport utilizou as redes sociais para se solidarizar com o ídolo Durval, que perdeu o pai. Seu Renato faleceu vítima da covid-19. O ex-atleta também teve passagem importante pelo Santos, onde participou da conquista da Libertadores em 2011.

“É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do pai do nosso ídolo Durval, Seu Renato, de Covid-19. Um homem de muita simplicidade e humildade, que sempre se fazia presente em cada conquista do filho. Nossas condolências”, publicou o clube pernambucano.

A pandemia do coronavírus segue muito agressiva mundo afora. Ao todo já são mais de 96 milhões de casos no planeta, com mais de 2 milhões de mortes. Só no Brasil, são mais de 8,6 milhões de casos confirmados e 212 mil óbitos.