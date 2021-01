Sport pede à CBF anulação de jogo contra o Palmeiras e ausência de VAR nas partidas da equipe

O Sport solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que a partida do último sábado (9) diante do Palmeiras, na Ilha do Retiro, seja anulada. O time pernambucano foi derrotado por 1 a 0, pelo Brasileirão. A informação foi divulgada pelo próprio clube em comunicado oficial emitido nesta segunda-feira (11).

Sport x Palmeiras na Ilha do Retiro (Ricardo Fernandes/Fotoarena)

O Sport fundamenta seu pedido no que seria um descumprimento de regra da International Association Football Board (IFAB), órgão que regulamenta de maneira global a criação e aplicação das regras do futebol.

Abertamente, o clube não especificou onde estaria a infração, mas acredita-se que esteja no lance de penalidade inicialmente marcada e depois anulada pela arbitragem de Dyorgines de Andrade em relação ao toque da bola na mão do atacante palmeirense Rony, já nos acréscimos do confronto.

Na documentação enviada pelo clube há ainda o pedido de não utilização do VAR nos jogos restantes do Sport no Campeonato Brasileiro, bem como uma perícia nas imagens e nos áudios de lances avaliados pelo Árbitro de Vídeo.

O Sport Club do Recife vem por meio desta nota, esclarecer os procedimentos tomados em relação aos fatos ocorridos em relação as arbitragens dos jogos do Sport, disputados no Campeonato Brasileiro de 2020/2021, em especial, no último jogo, diante do Palmeiras, no último sábado (09), na Ilha do Retiro.

Abaixo, listamos os pedidos feitos em ofício protocolado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

1- Oferecer denúncia ao quadro de árbitros e do VAR, de acordo com o artigo 259 do CBJD;

2- Requer a anulação da partida em razão do descumprimento das Regras e Disposições do IFAB, conforme fundamentação anexada ao pedido;

3- Requer a não utilização de arbitragem de vídeo (VAR) nos jogos a serem disputados pelo Sport na Série A 2020;

4- Requer perícia técnica de vídeo dos lances em questão, e áudio da comunicação entre árbitros de campo de do VAR, dando ciência ao clube de todo o conteúdo;

Que fique claro que, em momento algum, o Sport solicitou e/ou mencionou a retirada ou veto de qualquer nome da Comissão Nacional de Arbitragem, como também nunca cogitou ou cogitará, qualquer ato de desobediência às regras do futebol, que deve ser jogado em campo, com honra e altivez, características natas aos que fizeram e fazem o Sport Club do Recife.