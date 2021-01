Sport tem três gols anulados, mas Thiago Neves faz golaço e empurra o Bahia para a zona de rebaixamento

O Sport recebeu o Bahia na Ilha do Retiro, na noite deste domingo (24), e saiu com a vitória por 1 a 0 no duelo dos desesperados do Brasileirão, graças a golaço de bicicleta de Thiago Neves na segunda etapa.

O domínio da partida foi todo do Leão da Ilha, que pressionou o rival regional desde o princípio e criou as melhores oportunidades. Mas foi no segundo tempo que os gols começaram a surgir.

Três deles, porém, foram anulados pela arbitragem por impedimento, sendo os três de Ewerthon. O primeiro foi assinalado ainda pelo bandeira, aos minutos da segunda etapa, após cruzamento de Thiago Neves.

Aos 17, o gol chegou a ser confirmado por Raphael Klaus, mas, em revisão, o VAR apontou que a ponta do pé do jogador estava adiantada. O jogador ainda teria mais um gol anulado, aos 32 minutos.

Cinco minutos antes, porém, Thiago Neves foi feliz ao tentar uma bicicleta na área e venceu o goleiro Douglas Friedrich, abrindo o placar para os donos da casa.

E Iago Maidana, aos 40 minutos, aproveitou o rebote dado pelo goleiro do Bahia, na pequena área, e fechou o marcador.

O resultado deixa o Leão da Ilha com 35 pontos, na 14° posição, e empurra o Tricolor de Aço para a zona de rebaixamento, três pontos atrás. Vasco e Fortaleza ainda separam as duas equipes na disputa.