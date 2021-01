Sport x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação

Em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Palmeiras se enfrentam neste sábado (09), às 19h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife – PE.

O Verdão entra na rodada na sexta colocação da competição nacional com 44 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre o Red Bull Bragantino no Allianz Parque. Já o Leão da Ilha está em 14º lugar do torneio com 32 pontos. Na última rodada, o Sport venceu o Fortaleza, no Recife.

LUAN E DANILO RETORNAM E TREINAM NO VERDÃO SEM RESTRIÇÕES APÓS DESFALCAREM ATIVIDADES



O Verdão finalizou na manhã desta sexta-feira (08), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Sport, com novidades. O zagueiro Luan e o meio-campista Danilo participaram sem restrições das atividades aplicadas pela técnico Abel Ferreira.

Luan sentiu dores lombares no aquecimento e foi desfalque da vitória por 3 a 0 sobre o River Plate-ARG, na terça (05), pela Libertadores. O atleta realizou tratamento no centro de excelência na quinta (7) e trabalhou sem restrições com os companheiros nesta sexta-feira. Já Danilo cumpriu um cronograma de fortalecimento muscular na quinta e nesta sexta também treinou de forma integral.

MAIDANA E RONALDO HENRIQUE SÃO AUSÊNCIAS NO LEÃO



O zagueiro Maidana e o volante Ronaldo Henrique tomaram o terceiro cartão amarelo na vitória diante do Fortaleza e estão suspensos para o duelo diante do Palmeiras deste sábado (9).

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Sport x Palmeiras



Data: 09 de Janeiro de 2021

Horário: 19hs (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife – PE

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade-ES

Assistentes: Fabiano Silva Ramires-ES e Vanderson Antonio Zanotti-ES

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira-MG, Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira-MG e Frederico Soares Vilarinho-ES.

Transmissão:

– PREMIERE (pay-per-view)

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo PREMIERE PLAY.

ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE SPORT X PALMEIRAS



SPORT: Luan Polli; Raul Prata, Adryelson, Rafael Thyere (Chico), Júnior Tavares; Marcão, Betinho (Márcio Araújo ou Ricardinho); Thiago Neves, Patric, Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura

Desfalques: Iago Maidana e Ronaldo Henrique (Ambos pelo 3º Amarelo)

Pendurados: Thiago Neves, Lucas Mugni, Leandro Barcia, Patric, Jonatan Gómez e Hernane

Suspensos: Ninguém;

Voltam de suspensão: Ninguém;

PALMEIRAS: Weverton (Jailson), Garcia, Luan, Kuscevic e Lucas Esteves; Emerson Santos, Patrick de Paula e Lucas Lima; Gabriel Veron, Breno Lopes e Willian. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Felipe Melo, Wesley e Luan Silva (lesionados); Mayke (Covid-19);

Pendurados: Raphael Veiga, Gabriel Menino, Luiz Adriano, Abel Ferreira, Marcos Rocha, Mayke, Emerson Santos, Rony, Gustavo Scarpa e Wesley

Suspensos: Ninguém;

Voltam de suspensão: Ninguém;