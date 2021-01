Sporting vence mais uma e segue na liderança do Português

Precisando da vitória para manter distância na liderança da Campeonato Português, o invicto Sporting visitou o Boavista no Estádio do Bessa Século XXI, nesta terça-feira, e venceu por 2 a 0 em jogo tranquilo e dominado pelo primeiro colocado da competição. O resultado levou o Sporting a 39 pontos somados em 15 jogos e deixou o Boavista na última colocação, com 11 pontos.

Com gol de Nuno Santos aos 24 minutos da primeira etapa, o Sporting demonstrou futebol envolvente e deu poucas oportunidades ao Boavista, que só conseguiu chutar a gol uma vez. O bom trabalho do goleiro Leonardo impediu o líder do campeonato de ampliar a vantagem.

Mesmo com controle do jogo e da maioria das ações ofensivas, o Sporting só conseguiu mais um gol aos 32 minutos da segunda etapa, com Pedro Porro em finalização de fora da área. A vitória tranquila garantiu a folga de quatro pontos entre Sporting e Porto, que também venceu na rodada.

Pela próxima rodada da Primeira Liga, o Sporting tem desafio em casa contra o Benfica na segunda-feira, às 18h30 (de Brasília). Um tropeço pode deixar o Porto e o próprio Benfica se aproximarem na luta pelo título. Já o lanterna Boavista viaja a Portimão para enfrentar o Portimonense já neste sábado, às 17h30.

Braga garante vitória contra Gil Vicente

Na outra partida do dia, o Braga recebeu a equipe de Gil Vicente no Estádio Municipal de Braga e conseguiu a vitória por 1 a 0 em jogo disputado às 16h45. Com direito a pênalti perdido pelo atacante Paulinho aos 33 minutos do primeiro tempo, o duelo só foi decidido aos 28 da segunda etapa, quando Iuri Medeiros aproveitou assistência do próprio Paulinho para garantir os três pontos.

Na próxima rodada, o quarto colocado Braga visita o Moreirense na segunda-feira às 16h45. Ambas as equipes ocupam posições na parte de cima da tabela e precisam da vitória para sonhar com vagas em competições europeias. Já o time de Gil Vicente, que está em 16º, recebe o quinto colocado Ferreira na próxima terça-feira, às 17h15, e segue na luta para fugir do rebaixamento na Primeira Liga.