Star Trek: Discovery 3×13: confira como foi o season finale (Recap)

Se você também é fã de Star Trek: Discovery, assim como nós, você provavelmente ainda está sem respirar depois desse season finale. Afinal, a 3ª temporada da série foi repleta de batalhas épicas e, mais do que isso, mergulhos pelos aspectos emocionais da tripulação depois do salto para o futuro.

Enquanto eles lutaram para reencontrar e redimir a Federação, a jornada rendeu o que foi, sem dúvidas, uma das melhores temporadas desse universo.

Veja o recap completo do último episódio a seguir!

Mais detalhes do final da 3ª temporada de Star Trek: Discovery

Saru e Culber ainda estão lidando com o mutante Su’Kal. Afinal, ele parece ser a resposta para o que aconteceu na Grande Queimada. Enquanto isso, Michael e Booker estão na Discovery com Osyraa na beira de um ataque da Federação. A radiação é o maior perigo para os líderes da tripulação, mas Su’Kal acredita que pode curar as feridas de Saru com algas.

Felizmente, Adira chega para ajudá-los e consegue um remédio que dá mais tempo para eles. Porém, tanto a nave de Saru quanto a própria Discovery estão caindo aos pedaços e eles precisam agir rápido se quiserem salvar a todos. Aparentemente, a Federação não mediu esforços para atacá-los.

Osyraa precisa que Booker lidere a tripulação até um planeta rico em dilítio, a substância que poderia salvar todos. Michael age como diplomata e consegue convencer o Almirante Vance de que todos a bordo são valiosos. Ela promete que não vai decepcioná-lo.

(Fonte: CBS/Divulgação)Fonte: CBS

Porém, Booker é atingido e Michael fica desesperada ao vê-lo gritando de dor. Um campo de força permite que eles escapem e Burnham consegue enviar uma mensagem secreta para Tilly. Por sua vez, ela tem a ideia de usar uma bomba termomagnética para ganhar vantagem, embora isso pareça uma missão suicida.

Enquanto o oxigênio da nave está quase acabando, ela deixa seus últimos recursos para Owo, enquanto todos os outros membros desmaiam. Owo consegue colocar a bomba no lugar. Então, Michael mata Osyraa e a lembra de que nunca desistiria de tentar salvar a todos. Quase no último minuto, ela consegue reiniciar o sistema da Discovery, religar os aparelhos de suporte à vida e salvar a todos!

Finalmente, Vance pede desculpas a Michael por ter ficado em seu caminho e afirma que, assim como Saru, espera que ela seja a próxima Capitã da Discovery. Finalmente, Burnham aceita o seu destino e assume a posição. Então, o season finale de Star Trek: Discovery termina com uma frase potente: “Vamos voar”, enquanto todos estão em seus uniformes futuristas e prontos para a próxima missão.

E aí, o que você achou da 3ª temporada de Star Trek: Discovery? Conte suas impressões pelo espaço de comentários abaixo!