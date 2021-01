Star Trek: Discovery – 4ª temporada pode reviver formato clássico

Imagem: CBS All Access/Reprodução

A 4ª temporada de Star Trek: Discovery poderá apostar em um formato mais episódico (uma história por episódio), assim como a série clássica, de acordo com o que foi visto no final do terceiro season finale. Para recapitular, os últimos episódios apresentados resolveram várias tramas de formas surpreendentes.

No desfecho, a Discovery e sua tripulação receberam a tarefa de distribuir o dilithium recém-extraído que eles haviam descoberto em toda a galáxia para os mundos que mais precisavam dele.

Dessa forma, a nova temporada recomeçaria com um novo ciclo, contando com histórias menores a cada episódio e relembrando o público dos primórdios da franquia. Os personagens poderiam viajar de planeta em planeta conhecendo novos conflitos e enfrentando desafios mais contidos.

A série conseguiria explorar ainda novos ambientes, raças e também descobrir mais sobre certos alienígenas.

(Reprodução)Fonte: CBS All Access

Como será a 4ª temporada de Star Trek: Discovery?

Apesar de todas essas especulações, que até possuem um certo fundamento, pode ser que a série não abandone completamente o formato serializado, com arcos mais longos.

Atualmente, as produções televisivas têm apostado cada vez mais nesse tipo de narrativa, sobretudo por conta do streaming, que geralmente disponibiliza todo o conteúdo de uma única vez. Isso era bastante incomum quando Star Trek surgiu pela primeira vez.

A equipe criativa de Star Trek: Discovery, no entanto, deve entender de todos esses mecanismos na hora de desenvolver suas histórias. Dessa maneira, caso o formato clássico seja visto novamente, ele deverá se misturar com o que o público tem mais familiaridade nos dias de hoje em uma narrativa serializada episódica.

Portanto, vamos aguardar! A 4ª temporada de Star Trek: Discovery ainda não possui data de lançamento oficial. No Brasil, para conferir as temporadas anteriores, basta buscar pela série no catálogo da Netflix.