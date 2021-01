Star Trek: Discovery – 4ª temporada terá mulheres em posições de destaque

Imagem: CBS All Access/Reprodução

De acordo com informações divulgadas pelo CBS All Access, a 4ª temporada de Star Trek: Discovery vai começar apresentando a primeira tripulação comandada completamente por mulheres. Quem lidera a equipe é a Michael Burnham (interpretada por Sonequa Martin-Green).

Pela primeira vez na história da franquia, as mulheres ocuparão as três posições centrais da ponte, quebrando a longa tradição da Frota Estelar que sempre foi dominada por homens nas posições principais.

Quando a série original foi lançada nos anos 1960, a única mulher na tripulação da ponte era a tenente Uhura (vivida na época por Nichelle Nichols).

Nas décadas de 1980 e 1990, o equilíbrio de gênero melhorou um pouquinho. Em Star Trek: The Next Generation, o público conheceu Tasha Yar, a chefe de segurança, que infelizmente morreu antes do final da primeira temporada.

Vale destacar que as outras mulheres do elenco principal desempenhavam outras funções, mas não podiam tomar decisões com relação às equipes.

(Reprodução)Fonte: CBS All Access

Dessa forma, a 4ª temporada de Star Trek: Discovery será um marco na história da franquia de ficção científica.

4ª temporada de Star Trek: Discovery terá diversas mudanças narrativas

Recentemente, foi divulgado que os novos episódios de Star Trek: Discovery poderão ter mudanças significativas em termos de narrativa. Isso tudo ainda não foi confirmado pelos roteiristas, mas ao que tudo indica, a trama poderá ser exibida de uma forma mais procedural — nos quais os arcos dramáticos não terão, necessariamente, ligação direta um com o outro.

A série tem se destacado entre o público justamente por oferecer novidades bastante interessantes no que tange à representatividade e diversidade, algo que nunca havia sido explorado anteriormente em Star Trek. O elenco da 3ª temporada, por exemplo, contou com personagens trans e não binários.

As filmagens da 4ª temporada da série já começaram. Dessa forma, só nos resta aguardar por mais novidades!

No Brasil, Star Trek: Discovery está disponível na Netflix.