Star Wars Battlefront 2 teve mais de 19 milhões de downloads na Epic Store

Star Wars Battlefront 2 foi lançado em novembro de 2017, mas sua popularidade perpetua até hoje. A prova disso foi que mais de 19 milhões de jogadores fizeram o resgate do game no período em que ficou gratuito na Epic Store exclusivamente na versão para PCs.

More than 19M PLAYERS got #StarWarsBattlefrontII from the Epic Game Store promo!??Thank you so much for the continued support, even after our final content drop! We’ll watch your careers with great interest! May the Force be with you, troopers! pic.twitter.com/fC4A92HLNN

