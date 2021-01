Startup Omie divulga 87 vagas de emprego disponíveis pelo país

O Startup Omie divulga quase 90 vagas de emprego distribuídas em diversas cidades do Brasil, incluindo Rio de Janeiro, Salvador e Belém. As oportunidades contemplam trabalhos remotos e presenciais. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

Startup Omie divulga vagas de emprego

As vagas ofertadas pela Startup Omie se concentram nos seguintes cargos:

Analista de projetos;

Executivo de vendas;

Agente de relacionamento;

Executivo de contas;

Assistente de expansão de franquias;

Consultor de expansão de franquias;

Coordenador de consultoria de campo;

Arquiteto de soluções de negócios;

Gerente de unidade;

Consultor de campo.

Além disso, há oportunidades de estágio para trabalhar no departamento pessoal ou na área de vendas técnicas.

A empresa também oferece muitos benefícios para seus funcionários. Dentre eles podemos destacar:

Vale refeição/alimentação;

Vale transporte;

Seguro de vida;

Assistência odontológica;

Auxílio acadêmia (Gympass);

Assistência médica;

Horário flexível;

Desconto em produtos;

Auxílio creche;

Auxílio combustível.

Como se inscrever

Para se candidatar em alguma das oportunidades ofertadas pela Startup Omie, os interessados devem acessar o site oficial, escolher a vaga desejada e cadastrar seu currículo.

