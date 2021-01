Stéfani Bays desativa conta após perturbação de ‘Sterellas’; entenda o caso · .

Stéfani Bays começou o ano desativando sua conta no Twitter após ser perturbada pelas “Sterellas” –fãs da amizade da influenciadora digital com MC Mirella que torcem para que elas sejam um casal. “Não tenho um minuto de paz desde que eu saí do confinamento”, declarou a participante do reality A Fazenda 12 na madrugada deste sábado (2).

Na sexta-feira (1), MC Mirella publicou, pela ferramenta Stories do Instagram, que estava viajando com Dynho Alves, com quem reatou o namoro. O relacionamento é apontado por fãs da cantora como abusivo. O casal está na praia da Pipa, no Rio Grande do Norte.

Enquanto isso, Stéfani Bays viajou para Florianópolis, em Santa Catarina, para reencontrar Jakelyne Oliveira e Mariano, casal de amigos também de A Fazenda 12.

A “separação” de Stéfani e Mirella foi o suficiente para causar tensão com as Sterellas, que acharam absurdo a funkeira ter voltado com Dynho e deixado a ex-De Férias com o Ex de lado.

No Twitter, a amiga de Biel durante o reality avisou que o namorado era muito liberal sobre Stéfani, dando a entender que ele não veria problema em uma relação paralela dela com a blogueira.

“Gente, o Dynho é super de boa, super liberal, vocês não precisam odiar ele assim. Se ele fizesse mal pra mim não estaria com ele, sério mesmo. Não gosto dessas coisas, vamos respeitar as pessoas e principalmente alguém que está comigo todos os dias! Deem uma chance pras pessoas”, começou Mirella.

“Sobre eu e a Teté, assim que eu voltar das viagens vamos nos ver pra colocar tudo em dia! E o Dynho super ama eu e a Teté, sério… E ele é super de boa, super liberal, só fica chateado com uns comentários que ele vê eu lendo às vezes e manda eu parar de ver”, argumentou a artista.

Por causa dos comentários, vários fãs teriam questionado Stéfani sobre a “liberação” de Dynho, o que fez a influenciadora se pronunciar com um longo texto escrito no bloco de notas do celular.

“Eu não tenho um minuto de paz desde que saí do confinamento. 2020 já acabou, hoje é o primeiro dia do ano, e eu já tenho que vir resolver bagunça na internet. Sim, bagunça, até porque minha vida não é uma”, começou Stéfani, que alegou ter combinado uma live com Mirella para falar com os fãs sobre limites, mas o papo não teria se concretizado.

“Eu já queria me pronunciar sobre isso, inclusive chamei a Mi para gravarmos uma live sobre, mas infelizmente não desenvolveu. Queria deixar claro que não existe a palavra liberal porque Stéfani e Mirella são amigas. ‘Sterellas’ existem sim, mas como amigas, a amizade vive sim e vai viver muito se depender da gente”, explicou.

“Eu gosto de ser transparente com meus fãs, quem me acompanham desde o meu primeiro reality na MTV sabe o quanto dou atenção a todos e o quanto jogo limpo”, ressaltou a blogueira, que pediu para deixar de ser perturbada.

“Esclarecendo isso, queria pedir que parem os ataques na internet em relação a outros participantes do reality que são meus amigos. Eu sou livre pra ir e vir e ser amiga e marcar encontros com quem eu quiser e sentir vontade. Eu peço que respeitem meu espaço. Isso já está detonando meu psicológico, que já não está tão bom”, argumentou.

“E quero dizer, tirando esse detalhe, o quanto sou grata pelo carinho que venho recebendo, eu nunca imaginei que seria tanto. Enfim, eu vou sempre estar aqui para as pessoas que me admiram e gostam de mim de verdade. Espero que eu tenha esclarecido, porque quero começar o ano leve e sem medo de fazer o que eu bem quiser por medo de ataques ou de cancelamento de fandoms”, criticou a ex-MTV.

“Desculpa a grosseria, mas está sendo muito difícil. Espero a compreensão de vocês. Amo vocês”, concluiu Bays, que apagou sua conta no Twitter momentos depois. Prints do relato foram publicados pelo perfil de fofocas Gossip do Dia no Instagram.

