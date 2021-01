Sterling isola em pênalti, Manchester City perde ‘caminhão de gols’, mas vence o Brighton e sobe na tabela da Premier League

O Manchester City recebeu o Brighton, perdeu diversas chances, mas venceu por 1 a 0, nesta quarta-feira (13), pela 18ª rodada da Premier League. Em campo, o goleiro Sánchez fez grandes defesas, mas não evitou o gol de Foden, que colocou os Citizens em terceiro lugar.

Como já era esperado, o time de Pep Guardiola foi para cima do adversário de abrir o placar. Diversas chances foram criadas ao longo do primeiro tempo.

As perigosas vieram no fim, com o Manchester City quase marcando aos 40 minutos. Em contra-ataque armado, De Bruyne tocou para Foden e recebeu de volta. O belga chutou forte, mas parou no goleiro, que fez grande defesa.

No último lance do primeiro, enfim, o gol. Em jogada trabalhada pelo lado esquerdo, Foden recebeu de De Bruyne, cortou para direita e acertou um chute rasteiro no canto para fazer 1 a 0.

Logo no início da segunda etapa, o City voltou querendo ampliar. Em uma jogada pela esquerda, Foden tentou cavar um pênalti, mas a arbitragem não caiu na do atleta e mandou o lance seguir.

E o City fez uma blitz. Primeiro com Mahrez, que perdeu gol feito. Depois com Gungodan, que parou no goleiro em chute rasteiro e, no rebote, Bernardo Silva, acertando a trave após caneta desmoralizante no defensor.

Aos 20 minutos, mais pressão. Em duas oportunidades, Sánchez fez mais duas boas defesas. Primeiro no chute de Cancelo, depois na finalização de De Bruyne.

O City ainda tentou marcar, mas nem de pênalti conseguiu. Após erro de saída de bola, De Bruyne foi derrubado pelo goleiro Sánchez dentro da área. Na cobrança, Sterling isolou a bola e desperdiçou.

Com o resultado, a equipe chegou a 32 pontos e ocupa a terceira posição. O Manchester United lidera com 36.

Manchester City 1 x 0 Brighton

GOLS: Foden (Manchester City)

MANCHESTER CITY: Ederson; Cancelo, Stones, Rúben Dias e Zinchenko; Gundogan, De Bruyne e Rodri; Mahrez (Gabriel Jesus), Bernardo Silva e Foden (Sterling). Técnico: Pep Guardiola

BRIGHTON: Sánchez; Webster, Dunk e Burn; Veltman, Propper (March), White e Bernardo; Trossard (Khadra), Tau (Maupay) e Mac Allister. Técnico: Graham Potter

De Bruyne chegou a assistência de número 75 na Premier League

Foden fez o oitavo gol em 22 jogos pelo City na temporada

O Manchester City conseguiu a sétima vitória seguida

A invencibilidade da equipe já dura 14 jogos, com 11 vitórias e três empates.

O último tropeço foi para o Tottenham, no dia 21 de novembro, derrota por 2 a 0

Classificação

Manchester City: 3º lugar, com 32 pontos

Brighton: 17º lugar, com 14 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Domingo, 17/01, às 16h15* – Manchester City x Crystal Palace – Premier League

Sábado, 16/01, às 12h* – Leeds x Brighton – Premier League

*horário de Brasília