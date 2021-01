Stranger Things: foto do set da 4ª temporada indica retorno importante

Novas fotos dos bastidores da 4ª temporada de Stranger Things indicam o retorno de um personagem que não era visto desde o segundo ano da série. As fotos são do ator Matthew Modine, intérprete do cientista Martin Brenner, que teve sua participação mais ativa na 1ª temporada.

O personagem de Modine era o profissional que fazia os testes na Eleven (Millie Bobby Brown) no laboratório de Hawkins e que supostamente morreu. Ele ainda foi visto no segundo ano da série em flashbacks e ilusões. Contudo, uma cena do Mundo Invertido da 2ª temporada sugeriu que o cientista poderia estar vivo.

Dessa forma, a participação do ator no próximo ano poderia esclarecer as teorias acerca do personagem, embora também possa indicar somente a presença de mais flashbacks envolvendo os testes.

Confira as fotos:

Stranger Things: explicações sobre o destino de Jim Hopper são aguardadas para a 4ª temporada da série

O personagem de David Harbour, Jim Hopper, teve um final ambíguo na última temporada. O policial foi visto se sacrificando para conseguir fechar o portal para o Mundo Invertido, porém, em uma cena dos créditos finais, o personagem pôde ser visto numa prisão russa.

A partir disso, várias teorias sobre o que aconteceu surgiram entre os fãs.

Um teaser da 4ª temporada da série divulgado no ano passado confirmou as especulações sobre um núcleo russo aparecendo em Stranger Things, porém, as respostas sobre como Hopper foi parar lá e como ele vai escapar ainda são aguardadas para o próximo ano da série.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

A princípio, a 4ª temporada seria lançada no início de 2021. Entretanto, a produção havia sido adiada por conta da pandemia. Atualmente as filmagens ainda estão em andamento e pode demorar algum tempo até que mais informações sejam divulgadas.

No entanto, em recente entrevista para a revista americana US Weekly, o ator Gaten Matarazzo, que interpreta Dustin no seriado, afirmou que a 4ª temporada será a mais assustadora até o momento.

Stranger Things ainda não tem data para retorno, mas a expectativa dos fãs aumenta cada vez mais.