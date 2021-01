Streaming Peacock supera 30 milhões de usuários nos EUA

O Peacock, serviço de streaming da NBCUniversal, atingiu a marca de 33 milhões de assinantes durante o quarto trimestre de 2020. O dado foi revelado no relatório de lucros da Comcast referente ao período em questão.

Segundo o documento do conglomerado de telecomunicações, a plataforma gerou US$ 100 milhões em receita nos últimos três meses de 2020. Entretanto, a companhia estima que o serviço venha a ter um prejuízo de US$ 2 bilhões entre 2020 e 2021.

Peacock ainda não tem previsão de lançamento no Brasil.Fonte: NBCUniversal/Divulgação

Apesar dos resultados impressionantes, o relatório carece de detalhes. Por exemplo, não são informados a quantidade de assinantes pagantes ou de contas ativas da plataforma. Nos EUA, o serviço oferece modelos de assinaturas gratuitas e pagas.

Por outro lado, o número de usuários do Peacock revela que a plataforma segue em ascensão após seis meses de lançamento. Então, ela demonstra ter fôlego para brigar por uma fatia do cada vez mais disputado mercado de streaming.

Por fim, o relatório também informou que a Comcast teve uma receita geral de US$ 27,71 bilhões no 4º trimestre de 2020. O resultado superou as previsões da companhia financeira Refinitiv, que apontava ganhos de US$ 26,78 bilhões.

The Office superou The Mandalorian como a maior audiência nos streamings.Fonte: IMDB/Divulgação

The Office como carro-chefe do streaming

No começo de 2021, a popular série de comédia The Office migrou da Netflix para o Peacock nos Estados Unidos. Desde então, ela passou a ser o principal atrativo do streaming da NBCUniversal.

Analistas acreditam que a atração já influencia no número de usuários pagantes. Isso porque apenas as duas primeiras temporadas da série estão disponíveis para as contas gratuitas. Anteriormente, a plataforma tinha 26 milhões de assinantes.

Vale destacar que The Office foi a série de maior audiência nos streamings em 2020, conforme os dados do instituto de pesquisa Nielsen. Dessa maneira, ela superou até mesmo a elogiada trama do universo Star Wars, The Mandalorian.