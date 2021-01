Street Fighter Alpha 2: fã descobre como jogar com Shin Akuma no SNES

Enquanto tentava melhorar a qualidade de Street Fighter Alpha 2, um programador chamado Gizaha descobriu — 25 anos depois do lançamento do game — que existe um código de trapaça para desbloquear Shin Akuma como um personagem jogável na versão de Super Nintendo.

O código exige que o jogador conclua o modo Arcade do Street Fighter Alpha 2 com uma nova pontuação máxima. Após concluir o Arcade, insira as iniciais “KAJ” como nome da pontuação e volte para a tela principal. Aqui, você vai precisar de um segundo controle para pressionar os botões L,X,Y e Start, ao mesmo tempo em que no primeiro controle você vai até o modo versus. Quando clicar no modo, basta pressionar o botão Start e qualquer um dos jogadores poderá jogar com Shin Akuma.

Coloque as iniciais KAJ no novo recorde de pontuação do modo Arcade (Fonte: Eurogamer / Reprodução)

Gizaha acredita que Shin Akuma estivesse disponível desta forma somente para ser usado em testes internos na época do desenvolvimento. O programador ainda afirma que o método foi descoberto enquanto ele tentava fazer a engenharia reversa do jogo.

A série Street Fighter Alpha está inclusa na coleção Street Fighter 30th Anniversary para Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. O macete só é possível na versão de Super Nintendo.