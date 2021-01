O Barcelona avançou na Copa do Rei. No entanto, não foi fácil. Jogando fora de casa, os catalães desperdiçaram duas penalidades e só conseguiram marcar os dois gols da vitória sobre o Cornellà na prorrogação.

A vitória veio carregada de pressão. Isso porque, um dia antes, os comandados por Ronald Koeman viram o Real Madrid, maior rival, passar por vexame e cair para o Alcoyano, também da terceira divisão espanhola.

O flerte com a eliminação e a vitória conquistada com um baixo futebol apresentado fez a mídia espanhola detonar a atuação do Barcelona. Luis Suárez Miramonetes, lenda do clube do Camp Nou, em declaração ao As, não mediu palavras para criticar o atacante Braithwaite.

“Jogam como se todos fossem campeões mundiais. Acreditam no Messi e não correm, não fazem nada. Luis Suárez com uma perna vale mais que Braithwaite”.

O Mundo Deportivo afirmou que o Barcelona sofreu de forma demasiada para bater o time da terceira divisão espanhola.

Martin Braithwaite durante a derrota do Barcelona para o Osasuna em LaLiga Getty

“O Barcelona fez o seu dever de casa e, apesar de sofrer muito e precisar da prorrogação, enxotou os fantasmas eliminando o Cornellà em um campo complicado por conta da grama sintética e do emocional, já que, no Dia de Reis, havia caído lá Atlético de Madrid“, escreveu o jornal.

Por fim, o Marca destacou a grande atuação de Ramón Juan, que defendeu dois pênaltis, e lembrou o vice-campeonato no último final de semana para o Athletic Bilbao, na Supercopa da Espanha, para afirmar que o Barcelona não poderia cair em mais um campeonato que conta com o título.

“Sofreu mais do que o necessário, esbarrou na atuação de um goleiro que parou praticamente tudo, mas Dembélé salvou os móveis na prorrogação. O Barcelona não podia perder duas opções de título em apenas quatro dias”.

No próximo domingo (24), o Barcelona volta a campo. Pela 20ª do Campeonato Espanhol, os comandados por Ronald Koeman encaram o Elche, fora de casa. O clube culé possui 34 pontos e está na 3ª colocação, a dez do líder Atlético de Madrid.