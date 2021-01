Subiu! Brusque vence Ituano e garante acesso para a Série B

O Brusque está na Série B do futebol brasileiro. Na noite desta segunda-feira, o time de Santa Catarina goleou o Ituano por 4 a 2, no Augusto Bauer e coroou uma campanha brilhante.

Situação na tabela



Com a vitória do Brusque, o time catarinense chegou aos 9 pontos, no grupo A. O Ituano fica na 4ª posição, com 5 pontos.

Etapa Inicial



Os primeiros 45 minutos foram frenéticos. Em 9 minutos, o Brusque balançou a rede através com Marco Antônio e o Ituano empatou com Taliari.

Porém, Thiago Alagoano voltou a colocar o Brusque em vantagem. Antes mesmo do intervalo, Fellipe Soutto cobrou falta com perfeição e o Ituano empatou mais uma vez.

Segundo tempo



Na metade final do confronto o Brusque se aproveitou do erro na saída de bola do Ituano e conseguiu marcar o seu gol através de Garcez.

O tento do acesso veio aos 32 minutos. Na cobrança de falta, Zé Mateus, na raça, deu de bico e colocou o Brusque na Série B do futebol nacional.