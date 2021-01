Substituição extra por concussão será testada no Campeonato Inglês

A Premier League, entidade que organiza o Campeona Inglês, anunciou nesta quarta-feira que será testada nas próximas rodadas duas substituições extras para cada equipe em casos de concussão (forte choque de cabeça). A decisão ocorre logo após a Internacional Board, responsável pelas regras do jogo, liberar a realização dos testes.

Essas alterações serão adicionais. Isto é, não terão relação com as três substituições comumente realizadas

A FIFA também anunciou nesta semana que testará a nova medida no Mundial de Clubes. A competição será disputada em fevereiro, no Catar.

Recentemente, o caso do atacante Raúl Jiménez, do Wolverhampton, chamou a atenção. Em jogo de sua equipe contra o Arsenal, em novembro do ano passado, o mexicano sofreu uma forte choque de cabeça com o zagueiro brasileiro David Luiz e imediatamente deixou o gramado rumo ao hospital. Raúl teve uma fratura no crânio e precisou passar por uma cirurgia. Em casos assim é que a substituição extra poderá ser utilizada.