Sucesso na Netflix faz buscas por Omar Sy e livros de Arsène Lupin dispararem · .

Uma das principais apostas da Netflix neste começo de 2021, a série Lupin se tornou sucesso mundial e alavancou não apenas a busca pelo nome do ator Omar Sy, protagonista da trama, como também a procura pelo livro Arsène Lupin: O Ladrão De Casaca (1907), coletânea com as primeiras aventuras do personagem criado por Maurice Leblanc (1864-1941) e que inspiraram a produção.

De acordo com um levantamento feito pela Decode, empresa especializada em coleta de dados e performance, a busca no Google pelo título do livro disparou em 4.336%, enquanto o nome do ator teve um aumento de 1.802% após a estreia da série. A análise conta o período entre 19 de dezembro de 2020 e 19 de janeiro de 2021.

Esse “efeito Netflix” não chega a ser novidade para o serviço de streaming. Os recentes sucessos de O Gambito da Rainha (2020) e Bridgerton também aumentaram o interesse em jogos de xadrez e na série literária escrita por Julia Quinn, respectivamente.

No caso da atração estrelada por Omar Sy, a febre alavancou até mesmo o mangá Lupin III (2019), obra criada por Monkey Ponch (1937-2019) baseada nos livros de Leblanc. A trama conta a história de Lupin 3º, neto do icônico personagem que segue os mesmos passos golpistas de seu avô. No Google, sua busca cresceu 4.340%.

No Brasil, o sucesso da série também foi confirmado pela repercussão nas redes sociais. Ainda segundo os dados da Decode, no Twitter, Lupin alcançou mais de 46 milhões de brasileiros. Desses, 92% elogiaram a série, 6% ainda não começaram a ver e apenas 2% afirmaram não terem gostado do final da primeira parte.

DIVULGAÇÃO/GAUMONT

Omar Sy como Driss em cena de Intocáveis

De volta ao estrelato

Filho de imigrantes e nascido em Trappes, na França, Omar Sy chegou a experimentar o sucesso internacional muito antes da estreia de Lupin. O ator de 43 anos foi um dos protagonistas de Intocáveis (2011), comédia dramática pela qual ele levou o prêmio de melhor ator no Cesar, considerado o Oscar francês.

Na trama, Sy interpretou Driss, um ex-presidiário que busca encontrar um novo emprego que lhe dê condições de ajudar sua família. O rapaz, então, é contratado para ser o ajudante de Philippe (François Cluzet), um milionário tetraplégico que vive deprimido pela perda dos movimentos.

A história da inesperada amizade entre Driss e Phillippe ultrapassou as fronteias da França e transformou o longa um fenômeno mundial. Intocáveis chegou a ser indicado ao prêmio de melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro 2013.

O sucesso com Intocáveis colocou Sy no radar dos produtores de Hollywood. O ator se arriscou em alguns filmes blockbusters e integrou o elenco de grandes produções como X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014), Transformers: O Último Cavaleiro (2017) e Jurassic World: O Mundos dos Dinossauros (2015), no qual viveu o cuidador Barry, personagem que irá interpretar novamente no vindouro Jurassic World: Domínio.

Casado e pai de quatro filhos, o astro também manteve ativa a sua carreira na França, atuando em sucessos locais como Chocolate (2016), Samba (2014) e Jornada da Vida (2018).

O sucesso de Lupin pode trazer Omar Sy de volta para uma segunda temporada, após o enorme gancho deixado no fim do primeiro ano. Se levada em conta a repercussão mundial da série, será uma questão de tempo até que o serviço de streaming encomende a produção de uma nova leva de episódios.

Assista abaixo ao trailer da primeira parte de Lupin: