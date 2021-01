Sucesso no Popstar faz Babi Xavier investir em carreira de cantora em 2021 · .

A participação de Babi Xavier no Popstar, da Globo, lá em 2019, rendeu frutos. A artista, que já havia lançado um disco em 2002, decidiu retomar a carreira de cantora e investir na área. Aos 46 anos, a apresentadora passou os últimos meses preparando sua volta. A pandemia atrapalhou. Mas, enfim, tudo sairá do papel. Em janeiro, ela subirá no palco do Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, com o show Música, Letra e Dança.

“Certamente, o Popstar me deu aquela encorpada para o que vier. Também quero fazer musicais, pois sou muito fã do gênero”, adianta a atriz e apresentadora para o .. O espetáculo preparado por Babi tem repertório apenas de Marina Lima, e ela dividirá os holofotes com Carol Fazu e Helga Nemetik.

Inicialmente, por causa dos protocolos de segurança, o show terá formato de live. E ela espera que sua musa inspiradora possa estar na plateia, mesmo que de forma virtual. “Admiro a Marina demais. Eu me identifico muito com ela. Ela representa tudo o que quero quando estou cantando: é pura emoção, letras instigantes e atitude. Ela é puro rock, elegância, o masculino, o feminino, o amor e o sexo em totalidade”, elogia.

“São músicas para ouvir onde estivermos, com quem estivermos, e isso é muito especial. Eu já a conheci pessoalmente e disfarcei muito bem nas vezes que a encontrei e que conversamos. É uma loucura trocar ideias com alguém que você ama como ídolo, né?”, comenta.

Mas 2020 não foi só de música para a ex-VJ da MTV. Ela admite que no começo da pandemia se sentiu em uma “prisão domiciliar” e teve de refazer “as contas de casa” ao ver trabalhos sendo cancelados e outros adiados sem previsão. “Foi um pesadelo da realidade. O mais desafiador é não ver um horizonte, não ter um prazo para acabar”, rememora.

“Eu estava cantando com frequência, montando um show meu a convite do Teatro Claro Rio, também começando com a banda Os Cambadas os sucessos de Marina Lima, tinha apresentações de eventos em outros Estados. Eu amo viajar e apresentar eventos, e tudo parou”, lamenta.

Quando a pandemia permitiu, ela retomou seus projetos. Essa é a fase que ela chama de “regime semiaberto”, quando pôde, finalmente, voltar a trabalhar. “Estou filmando o telefilme infantojuvenil De Folha Em Flor, com elenco e equipe testados para a Covid-19, mas ainda assim é tenso filmar. Para fazer uma cena de emoção com a atriz Anja Bittencourt, que vive a minha mãe, e tocar em suas mãos, fizemos uma pausa para o produtor despejar álcool em gel em cima. E ainda temos uma cena de beijo para fazer. Como será?”, questiona.

Felizmente, sua agenda ficou novamente atribulada com compromissos profissionais. “Participei de uma websérie gravada de forma totalmente remota [via Skype] chamada Turma Digital, que está no YouTube. Fiz o cenário, a luz, o visual da personagem, que é uma professora. Fiz a locução das divulgações e atuei. Foi bom aprender a partir disso”, detalha.

“Em cinema, fiz parte do curta-metragem Lockdown – Não Tem Vacina, de Daila Ferreira, da Produtora Girassol. [Interpretei] Uma jornalista trabalhando de casa na pandemia e dando as notícias sobre o aumento da violência doméstica. Estou aguardando as notícias sobre o lançamento para divulgar nas redes”, adianta.

Estudante de Psicologia e mãe de estrela

Para os próximos meses, Babi já tem uma programação a cumprir. Além dos shows, rodará outro longa. “Em março, vou rodar em Belo Horizonte o filme Vitrine Humana, com o texto de Silvio Cerceau e Ryll Ribeiro. Farei uma personagem que sofreu violência doméstica e busca se reerguer. E vamos de música, de arte, para resistir a esses tempos, pela nossa saúde”, analisa.

Cinthia, filha de Babi Xavier, estuda canto e segue passos da mãe na carreira artística

Entre os compromissos profissionais, a apresentadora também se dedicou aos estudos. Ela segue no curso de Psicologia na Famath – Faculdade Maria Thereza, em Niterói. “Agora está online e estou indo para o sexto período. Serão dez ao todo. Adoro a minha faculdade e muitos me chamaram de corajosa, pois são cinco anos. Depois, tem pós, mestrado, doutorado, vai saber, né?”, planeja.

Ter um consultório não está nos objetivos da atriz quando a graduação vier. Ela quer unir o futuro ofício à arte. “Penso em algo como a TV, a internet, a rádio, as palestras, a interatividade, em que a questão de um poderá chegar a muitos. Nas terapias em grupo, é maravilhoso quando se consegue esse resultado”, considera.

“Quem sabe, não terei meu próprio programa e falarei sobre a sexualidade com todos os recursos tecnológicos que tivermos? O quanto eu puder receber as perguntas, informar, ajudar, reverberar, trocar aprendizados e ainda divertir as pessoas e conseguir que se sintam felizes e potentes no processo, melhor! Estarei realizada”, observa.

Outra realização de Babi é a filha Cinthia, de nove anos. Em 2019, quando a apresentadora foi eliminada do Popstar, a menina roubou a cena ao ver a mãe deixando o reality show. Ela chorou no palco do programa e comoveu a plateia. Agora, segue os passos da mãe e já é modelo fotográfica.

“Ela é uma artista nata. Porém, a deixarei livre para entender o que quer fazer. Ela ama me ver trabalhar, mas tem os próprios gostos e interesses. Ama os games, a robótica e cantar. Tudo exige muito estudo e paciência quanto à escolha de abrir mão de um tempo de descobertas e ócio que não volta”, analisa.

Com um talento em casa, ela se diverte ao ser questionada se a herdeira pode integrar o elenco de um The Voice Kids, na Globo, no futuro. “Só se estudar bem a música. Daí serei a mãe de uma candidata pelos corredores da Globo (risos). Ela já começou as aulas [de canto] e está curtindo”, comemora.

