Super Nintendo: mod adiciona efeitos Ray Tracing em tempo real

O programador Ben Carter compartilhou em seu canal do YouTube uma modificação inédita feita no Famicom, a versão japonesa do Super Nintendo, ao conseguir recriar os gráficos clássicos do console com uma modificação capaz de acrescentar tecnologia Ray Tracing no cartucho de testes.

Segundo Carter, o feito foi possível graças a um homebrew de um chip de expansão batizado de SuperRT. Com ele, um cartucho de testes ganhou um poder de processamento muito além de sua geração, ao ter seu antigo chip SuperFX substituído por um circuito integrado que literalmente conseguiu habilitar a tecnologia Ray Tracing em tempo real.

Infelizmente, a substituição do chip, permitiu apenas a otimização de uma breve cena renderizada pelo SNES, mas foi capaz de apresentar o perfeito funcionamento do rastreamento de raios na máquina da Nintendo mesmo que de forma limitada devido às configurações nativas do console padrão.

