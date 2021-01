Super Nintendo World tem abertura adiada para data indefinida

O Super Nintendo World estava com sua abertura agendada para o dia 4 de fevereiro, mas infelizmente houve uma mudança nesses planos por conta da pandemia do coronavírus.

Segundo informações divulgadas no site da Universal Studios Japan, ainda não há uma data exata para a nova inauguração. Além do estúdio, Geoff Keighley (apresentador do The Game Awards) e Takashi Mochizuki (repórter do Bloomberg) também usaram suas contas no Twitter para falar sobre o assunto.

The opening of Super Nintendo World in Japan at @USJ_Official has been delayed past February 4. No new date set. pic.twitter.com/1u2hqnF8h8 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 14, 2021

USJ announced it is postponing opening of Super Nintendo World from previoulsy-announced Feb. 4 due to ongoing Covid-19 situation. Sad, but right call. pic.twitter.com/jJg6B6vSLP — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) January 14, 2021

“A Universal Studios Japan estava planejando a inauguração do Super Nintendo World para 4 de fevereiro. Entretanto, após cuidadosas considerações da situação atual e levando em consideração o estado de emergência decretado pela prefeitura de Osaka, isso não vai acontecer. A inauguração vai acontecer assim que o estado de emergência cessar”, diz o comunicado no site.