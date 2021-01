‘Surpresa’ de Felipão contra o Santos em 98, Darci detalha como foi o ‘plano secreto’ para ir à final da Copa do Brasil: ‘Estava tudo preparado’

Os corações de palmeirenses e santistas batem mais forte no momento. Neste sábado (30), Palmeiras e Santos decidem, em final única, quem será o grande campeão da Conmebol Libertadores de 2020. O FOX Sports transmite o duelo ao vivo, a partir das 17h.

A decisão deste sábado pode ser considerado o embate mais importante da história do chamado Clássico da Saudade, mas Palmeiras e Santos já acumulam clássicos emocionantes e marcantes ao longo dos anos.

Em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, o meia Darci conversou com a reportagem e contou em detalhes como foi a ‘entrada surpresa’ na partida de volta da fase semifinal da Copa do Brasil de 1998, diante do Santos, na Vila Belmiro. E como foi dele o gol que colocou o Verdão na decisão do campeonato.

Na partida de ida, no Parque Antártica, Palmeiras e Santos empataram em 1 a 1. Por conta da regra do gol marcado fora de casa, o Peixe poderia se classificar para a final caso mantivesse a igualdade no 0 a 0. Por conta disso, Luiz Felipe Scolari, na época treinador do Verdão, precisou quebrar a cabeça para saber como poderia sair de campo com a classificação.

“Nós fomos para a Vila com o esquema todo montado. O Felipão me procurou ainda no hotel, foi uma coisa muito de momento, para me passar todos os detalhes. Ele alterou a equipe, tomou algumas decisões e fez isso em cima da hora para pegar o Santos de surpresa e que eles não pudessem se prevenir. Eu era reserva imediato do Alex”.





“Ele me pediu no meio-campo, muita intensidade e muita movimentação. Para aquela partida, o Felipão achava que o Alex seria facilmente marcado e que eu teria mais mobilidade. Eu estaria no meio com Galeano e o Rogério, Paulo Nunes aberto e o Oséas escalado como centroavante titular para segurar os zagueiros do Santos. Até nós fomos pegos de surpresa”.

A estratégia parecia que não funcionaria quando Viola, de cabeça, abriu o placar para o Santos. A vitória colocaria o time da casa na grande final. Mas, em lance de velocidade, Paulo Nunes cruzou para Oséas deixar tudo igual. Naquele momento, a decisão iria para os pênaltis.

Já no segundo tempo, o predestinado Darci, acertou uma bomba no ângulo de Zetti, sem chances para o goleiro, e virou o marcador para o Palmeiras. O Santos precisaria então de dois gols para conseguir a vaga.

Argel ainda empatou de cabeça nos minutos finais, mas não foi o suficiente para eliminar o Palmeiras, que conquistaria, em cima do Cruzeiro, seu primeiro título de Copa do Brasil.

Mesmo sendo o autor de um lindo gol, Darci exalta Felipão como o ‘grande maestro’ daquela classificação e ainda exalta Alex, nome que substituiu no clássico da Vila Belmiro.

“Essa história envolve demais o Felipão, que esteve atento a todos os detalhes. Se lembrarmos, aquele time do Santos tinha o Zetti, o Viola, era um timaço. E o Palmeiras tinha o investimento da Parmalat, era excelente. Foi maravilhoso quando recebi o convite para ir ao Palmeiras e ser reserva do Alex, um gênio da bola e que é meu amigo até hoje”, finalizou.