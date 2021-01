Surto de Covid-19 atinge dez jogadores do Corinthians na véspera de confronto pelo Brasileirão

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (27) que dez jogadores do seu elenco profissional foram contaminados com o novo coronavírus: os goleiros Walter e Guilherme Castellani, os zagueiros Danilo Avelar, Léo Santos e Ruan Oliveira, os meias Mantuan e Ramiro e os atacantes Everaldo, Luan e Matheus Davó.

Todos eles não apresentam sintomas, mas foram colocados em isolamento, que será respeitado por, no mínimo, dez dias, de acordo com as recomendações sanitárias em prevenção e tratamento à Covid-19, e já não participaram do treinamento comandado pelo técnico Vagner Mancini nesta manhã.

Os atletas contaminados estão fora do duelo contra o Bahia, confronto atrasado da 30ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira (28), às 19h, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, assim como da partida diante do Ceará, na próxima quarta-feira (3), contra o Ceará, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada da competição nacional.

Dos diagnosticados, apenas Ramiro vinha sendo escalado regularmente como titular. Xavier, Cantillo e Camacho brigarão pela posição do camisa 8 nos próximos jogos.

