‘Tá no game’! Benja coloca Flamengo como favorito ao título do Brasileirão, mas cutuca torcida

O jornalista Benjamin Back valorizou a vitória do Flamengo por 2 a 0, nesta quinta-feira, pelo Brasileirão. Após bater o Palmeiras e assumir a terceira colocação na competição, o Rubro-Negro parece ter convencido o apresentador do SBT que poderá brigar pelo título.

Benja é apresentador do “Arena SBT” (Reprodução/Instagram Benjamin Back)

– O Flamengo está no “game”. Ganhou bem do Palmeiras, mas não consigo entender a torcida. Antes do jogo, estavam xingando o Rogério Ceni por causa da escalação. Se escala o Gustavo Henrique, xinga, se é o Léo Pereira, xinga, se improvisa o Arão, xinga. Mas o Flamengo ganhou bem do Palmeiras. Está no jogo pelo título – disparou ele em seu Twitter.

Pouco antes da partida, torcedores do Flamengo atacaram Rogério por colocar o volante Willian Arão na defesa. A opção irritou alguns torcedores, e a revolta foi criticada por Benja.

Mesmo assim, o Palmeiras não marcou e Arão saiu invicto como zagueiro. Com gols de Luan (contra) e Pepê, a partida terminou em 2 a 0, em Brasília. Ainda brigando pelo título, o Flamengo soma soma 55 pontos em 30 jogos na tabela do Brasileirão.